عاطل يطعن عامل في طنطا.. ويعترف: "عاكس مراتي"

تعدى عاطل بمدينة طنطا على عامل باستخدام سلاح أبيض "مطواه"، وأصابه بطعن في الجانب الأيسر وعدة جروح قطعية في الوجه والساعد، بسبب معاكسته لزوجته.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير مباحث الغربية بوصول المدعو (يوسف. ف. ف. ع. 18 عاما)، عامل ومقيم شارع المدينة المنورة، ثان طنطا، لمستشفى طنطا الجامعي، مصابا بطعن بالجانب الأيسر من البطن وجروح قطعية بالوجه والساعد الأيسر.

انتقل الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، ومعاونه النقيب بسام حشكل، وبسؤاله اتهم (عبدالرحمن. ن. 20 عاما- عاطل) ومقيم مساكن شوقي، سبق اتهامه في 5 قضايا، باستيقافه والتعدي عليه بشارع سكة المحلة ولم يعلل سبب ذلك.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وارجع السبب لقيام المجني عليه بمعاكسة زوجته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.