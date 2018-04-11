"دعم مصر" يضع خطة لمتابعة تنفيذ تشريعات البرلمان

أكد المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، ضرورة تعزيز التواصل مع المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الائتلاف قادر على وضع خطط إصلاح بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الوطن.

ودعا السويدي خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لائتلاف دعم مصر، اليوم، بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب، أعضاء الهيئة إلى مزيد من التواصل مع المجتمع المدني من خلال الاستغلال الأمثل لمراكز تنمية المجتمع التي أنشأها ائتلاف دعم مصر في المحافظات.

وناقش اجتماع الهيئة الاستشارية لائتلاف دعم مصر عددا من الملفات المهمة والقوانين، حيث اتفقت على وضع آلية لمتابعة تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس النواب إلى جانب الاتفاق على عقد جلسات استماع للمجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم المتعلقة بالتشريعات المختلفة.

وحضر الاجتماع الدكتور أشرف العربي، والدكتور عمرو صدقي، والدكتورة جهاد عامر، والمستشار حسن بسيوني، والمهندس معتز محمود، والدكتورة هالة أبو علي، والمهندس أحمد سمير، والنائبة رشا رمضان، والنائب ثروت بخيت.