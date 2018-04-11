مسلم: الحكومة اختارت الإصلاح الاقتصادي عن أي شعبية لبناء مستقبل أفضل

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه كان من السهل على الحكومة أن تسير برؤية المُعارضين، وتقوم برفع المرتبات ولكنها اتخذت الإجراء الصعب واختارت الإصلاح الاقتصادي عن أي شعبية لبناء مستقبل أفضل.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، على "التليفزيون المصري"، أنه يجب تقدير دور الحكومة في بناء مستقبل أفضل، وفي اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا في الوقت ذاته أن القرارات التي تتخذها الحكومة ليست صحيحة بنسبة 100%.

وتابع: "مصر تمر بظروف مختلفة وخاصة في الوقت الحالي".