8 معلومات عن مستشار ترامب المستقيل

أعلن البيت الأبيض استقالة توم بوسرت، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمن الداخلي، في الوقت الذي أعلنت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان مقتضب، أن ترامب يشكر توم لالتزامه بأمن البلد، وذلك في أعقاب سلسلة استقالات أخرى حصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويرصد "الوطن" في التقرير التالي معلومات عن توم بوسرت المستشار المستقيل.

- عمره 43 سنة، حيث ولد في عام 1975، والتحق بجامعة بيتسبرج وحصل على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1997.

- حصل على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، في عام 2003.

- شغل منصب نائب مستشار الأمن الداخلي للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

- في عام 2016، أعلن ترامب عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تعيين بوسيرت في منصب مستشار الرئيس للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وعين رسميا في 20 يناير عام 2017.

- كان المسؤول للرد بالنيابة عن البيت الأبيض خلال أعاصير "إيرما" التي ضربت عددا كبيرا من المدن الأمريكية أغسطس 2017.

- قلص ترامب صلاحياته عقب إقالته لمستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، هربرت رايموند مكماستر.

- اتهم كوريا الشمالية بالمسؤولية المباشرة عمّا يُعرف بهجوم (وانا كراي) الإلكتروني الذي أصاب بالشلل مستشفيات وبنوكا وشركات أخرى، في أنحاء العالم في بداية العام الماضي.

- استقال في 10 أبريل 2018 من منصبه كمستشار للأمن الداخلي الأمريكي بناء على طلب، جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد.