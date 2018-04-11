غرق زوج وزوجته وابنهما في شم النسيم من أجل إنقاذ طفلتهما

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" تفاصيل واقعة وفاة رجل وزوجته وابنه من أجل إنقاذ طفلته من الغرق.

وقال خير محمد ابن عم الضحية إن ابن عمه خرج هو وزوجته ونجله يوم شم النسيم وتوجهوا للنيل بقرية الجعافرة بقوص بمحافظة قنا.

وأضاف أن ابنة القتيل كانت ستغرق في النيل أثناء استحمامها وأن والدها وشقيقها ووالدتها قفزوا في النيل لإخراجها وأخرجوها بالفعل ولكنهم لم يخرجوا من النيل.

وأكد أن قوات الإنقاذ النهري استخرجت جثت ابن عمه ونجله ولم تعثر على جثة زوجته حتى الآن.

وناشد السلطات المختصة بمساعدة أهالي القرية في استخراج جثة زوجة ابن عمه، مؤكدًا أن أهالي القرية بالكامل يقفون على شاطئ النيل من أجل انتظار خروج جثتها.