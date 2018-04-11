تسجيل الدخول

الوطن

غرق زوج وزوجته وابنهما في شم النسيم من أجل إنقاذ طفلتهما

منذ 11 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
غرق زوج وزوجته وابنهما في شم النسيم من أجل إنقاذ طفلتهما

القتيل ونجله

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" تفاصيل واقعة وفاة رجل وزوجته وابنه من أجل إنقاذ طفلته من الغرق.

وقال خير محمد ابن عم الضحية إن ابن عمه خرج هو وزوجته ونجله يوم شم النسيم وتوجهوا للنيل بقرية الجعافرة بقوص بمحافظة قنا.

وأضاف أن ابنة القتيل كانت ستغرق في النيل أثناء استحمامها وأن والدها وشقيقها ووالدتها قفزوا في النيل لإخراجها وأخرجوها بالفعل ولكنهم لم يخرجوا من النيل.

وأكد أن قوات الإنقاذ النهري استخرجت جثت ابن عمه ونجله ولم تعثر على جثة زوجته حتى الآن.

وناشد السلطات المختصة بمساعدة أهالي القرية في استخراج جثة زوجة ابن عمه، مؤكدًا أن أهالي القرية بالكامل يقفون على شاطئ النيل من أجل انتظار خروج جثتها.

 

 

أخبار متعلقة

غرق وإصابات.. توابع احتفالات عيد شم النسيم

غرق وإصابات.. توابع احتفالات عيد شم النسيم
غرق عامل بالرياح البحيري في قرية الخطاطبة بالمنوفية

غرق عامل بالرياح البحيري في قرية الخطاطبة بالمنوفية
غرق طالب أثناء سباحته بنهر النيل في سوهاج

غرق طالب أثناء سباحته بنهر النيل في سوهاج
انتشال جثة طالب غرق خلال احتفالات شم النسيم بالمنوفية

انتشال جثة طالب غرق خلال احتفالات شم النسيم بالمنوفية
تفاصيل غرق أسرة في "نيل قنا" خلال احتفالات شم النسيم

تفاصيل غرق أسرة في "نيل قنا" خلال احتفالات شم النسيم
غرق أسرة كاملة أثناء استحمامهم في مياه النيل بأسيوط

غرق أسرة كاملة أثناء استحمامهم في مياه النيل بأسيوط
غرق طفلة أثناء الاحتفال بشم النسيم في النيل جنوب بني سويف

غرق طفلة أثناء الاحتفال بشم النسيم في النيل جنوب بني سويف
غرق شاب أثناء الاستحمام في النيل بكفر شكر

غرق شاب أثناء الاستحمام في النيل بكفر شكر
غرق الحالة الثانية في أسوان خلال شم النسيم

غرق الحالة الثانية في أسوان خلال شم النسيم
غرق طفل في مياه النيل بإدفو

غرق طفل في مياه النيل بإدفو

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

مستشار لوبان: حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اتهم قطر بدعم الإرهاب

مستشار لوبان: حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اتهم قطر بدعم الإرهاب

غرق زوج وزوجته وابنهما في شم النسيم من أجل إنقاذ طفلتهما

غرق زوج وزوجته وابنهما في شم النسيم من أجل إنقاذ طفلتهما

شيرين عبدالوهاب تستعين بمشهد لإسماعيل ياسين في قضية البلهارسيا

شيرين عبدالوهاب تستعين بمشهد لإسماعيل ياسين في قضية البلهارسيا

تفاصيل تعرض طفل مصري للاغتصاب من 6 باكستانيين: "اغتصبوه لمدة عام كامل"

تفاصيل تعرض طفل مصري للاغتصاب من 6 باكستانيين: "اغتصبوه لمدة عام كامل"

بالفيديو| تفحم أسرة مصرية بالكامل في حادث سيارة بالسعودية

بالفيديو| تفحم أسرة مصرية بالكامل في حادث سيارة بالسعودية

اختيارات الوطن

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

الأكثر قراءة

عاجل