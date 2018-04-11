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الوطن

الإثنين.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بـ"آداب طنطا"

منذ 25 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
الإثنين.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بـ"آداب طنطا"

الدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة طنطا

أعلن الدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرنامج التعليم المفتوح للعام الجامعي الحالي، اعتبارا من الإثنين المقبل، وحتى الثلاثاء 24 من الشهر ذاته، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحان 1738 طالبا وطالبة.

وأوضح "المصري"، أن برنامج التعليم المفتوح يشمل أقسام الدراسات العربية والثقافية، واللغة الإنجليزية والمحادثة، والدراسات الاجتماعية والنفسية، والمساحة والكارتوجرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، ودراسات المكتبات والمعلومات، والدراسات الإعلامية والسياسية.

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