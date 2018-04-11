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الوطن

فودة يعد طلاب مدرسة أبورديس الصناعية بتعيين الخمسة الأوائل بـ"البترول"

منذ 32 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
فودة يعد طلاب مدرسة أبورديس الصناعية بتعيين الخمسة الأوائل بـ"البترول"

لقاء المحافظ بالطلاب

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم انشاء قسم البترول بمدرسة أبورديس الصناعية منذ عدة سنوات بهدف إعداد وتأهيل الطلاب للعمل في شركات البترول، المتواجدة على أرض المدينة، ولكن لم يتحقق الهدف الذي تم تأسيس القسم من أجله حتى الآن، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده خلال لقائه برؤساء شركات البترول، وأن يتم تعيين الخمس الأوائل بشركات البترول.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بطلاب مدرسة ابورديس الصناعية، اليوم، على هامش افتتاح الأقسام الجديدة بالمدرسة، يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة ابورديس، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والشيخ سليمان أبو مشغل شيخ قبيلة القرارشة.

واشتكى الطلاب للمحافظ خلال اللقاء، من عدم تعيين أبناء المدينة في شركات البترول، رغم وجود العديد من شركات البترول بالمدينة وتأهيل الطلاب على أعلى مستوى بالمدرسة.

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