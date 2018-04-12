فاروق الباز: السيسي يتواصل معي في كل ما يخص التعدين

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إنه يتواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع الوسائل الممكنة من خلال اللقاءات أو الهاتف.

وأضاف الباز خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السيسي يتواصل معه في كل ما يخص المعادن والتعدين والأمور الجيولوجية والاستكشافات البترولية.

وتابع أن الاستكشافات البترولية الجديدة تُعتبر جيدة للغاية، وأن المسؤولين كانت لديهم الحرية اللازمة في التحرك، موضحًا أن اتفاقيات ترسيم الحدود مكنت مصر من استكشاف المزيد من المناطق في البحر الأحمر.