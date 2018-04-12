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ضبط 7 مطلوبين في مقتل أمين شرطة أثناء فض حفل زفاف بالفيوم

منذ 29 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط 7 مطلوبين في مقتل أمين شرطة أثناء فض حفل زفاف بالفيوم

صورة أرشيفية-اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية متنوعة، بحملة أمنية على مستوى مراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، بضبط (خالد. أ. غ. 45 سنة. عامل)، ومقيم بقرية بيهمو بمركز سنورس، و"(سيد. أ. غ. 32 سنة- عامل)، ومقيم بقرية بيهمو بمركز سنورس، والسابق اتهامه في قضية "أموال عامة"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد، و(ياسر. س. أ. 45 سنة- عامل)، ومقيم بقرية الكعابي الجديدة بمركز سنورس، و(محمد. أ. ع 30 سنة- حاصل على دبلوم)، ومقيم بقرية الكعابي الجديدة بمركز سنورس، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من ضبط (بدوي. ر. أ. 33 سنة-عامل)، ومقيم بقرية بيهمو، بمركز سنورس، و(سيد. ر. أ 47 سنة- حاصل على دبلوم تجارة)، ومقيم بقرية بيهمو بمركز سنورس، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 1969 لسنة 2018م إداري مركز شرطة سنورس. 

وكانت قرية بيهمو، بمركز سنورس، شهدت مصرع أمين شرطة، من قوات الحماية المدنية بالفيوم، مساء الأحد الماضي، خلال فض الشرطة لحفل زفاف لأحد أقاربه بالقرية.

 

كما تمكنت الحملة الأمنية، من ضبط "بديوي.ش.م" (40 سنة-عامل)، ومقيم ببندر طامية، مسجل خطر تحت رقم 186 فئة ب نشل الفيوم، ومسجل تحت رقم 18099 فئة ج سرقات عامة بدائرة قسم أول مدينة نصر، والسابق اتهامه في 34 قضية سرقات عامة، ونشل، وخطف، وسلاح ناري، وإعتداء على منشأة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 261 لسنة 2015م جنايات غرب القاهرة العسكرية، بإقتحام منشأة شرطية.

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