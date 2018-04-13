رسميا.. رئيس الأركان الليبي ينفي تكليفه بمهام حفتر

نفى المكتب الإعلامي للفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري "درنة - بن جواد"، الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليفه بمهام القائد العام للقوات المسلحة.

ودعا المكتب الإعلامي، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، كل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، التي يروجها الخونة وأعداء الوطن، وفقًا للبيان.

وكانت بعض المواقع، قد تداولت بيانًا يفيد بتعيين الفريق الناظوري، قائدًا عامًا للجيش الليبي، خلفًا للمشير خلفية حفتر.