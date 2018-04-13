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الوطن

باريس: لن نعلن مسبقا ضرباتنا العسكرية في سوريا

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
باريس: لن نعلن مسبقا ضرباتنا العسكرية في سوريا

صورة أرشيفية

قال كريستوف كاستانير المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن "ضرباتنا العسكرية في سوريا لن يتم إعلانها مسبقا حال تم اتخاذ قرار تنفيذها".

جاء ذلك خلال حوار لكاستانير مع شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية، اليوم الجمعة. وأضاف: "إذا تم إقرار الضربات فلن أخبركم، ورئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) لن يخبركم، لأن هذا الأمر ليس مفترضا أن يكون علنيا"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

ولفت إلى أنه "سيتم إبلاغ الجمعية الوطنية "البرلمان" ومجلس الشيوخ في الوقت المناسب، لضرورة الحفاظ على السرية، لأن الوضع متعلق أيضا بالمصالح الفرنسية التي على المحك".

وأرجع المسؤول الفرنسي أهمية سرية الضربات العسكرية إلى "الخطر الذي قد يلحق بطبيعة العمليات والمشاركين فيها".

وتابع "هذه الضربات سيتم تنفيذها حال تم استيفاء الشروط (دون تحديد ماهيتها)". وأشار كاستانير إلى استمرار "النقاشات الدولية في هذا الشأن". 

 

 

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