ضبط 7 متهمين بينهم أردني الجنسية بحوزتهم قطع يشتبه في أثريتها بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 متهمين، بينهم أردني الجنسية، بحوزتهم قطع يشتبه في أثريتها، وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود معلومات عن وجود كل من "شفيق. ط. ع"، 47 سنة، أردني الجنسية، والسابق اتهامه في قضية أموال عامة، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضية تبديد، و"ج. ف"، 33سنة، مدرس، مساعد بكلية التربية الفنية بجامعة الفيوم، ومقيم بعزبة بولس بمركز الفيوم، و"ع. م"، 35 سنة، مدرس مساعد بقسم أصول التربية بجامعة الفيوم، و"قرني. س. ع" 56 سنة، موظف، بمديرية الشباب والرياضة، و"سيد. م. ح"، 48سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"عويس. أ. ر"، 50 سنة، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في قصية تبديد بمقهى شهير بميدان المسلة بمدينة الفيوم، ومعهم قطع أثرية.

وأمر مدير الأمن، بسرعة ضبط المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتهمين وبحوزتهم بعض القطع الأثرية لبيعها، وعثر بحوزتهم جوال بداخله 12 قطعة حجرية مختلفة الأحجام يشتبه في أثريتها، وبمواجتهم أقروا بملكيتهم للمضبوطات، وأقر المتهم الرابع بعثوره على المضبوطات، وعرضها على المتهم الأردني، بواسطة باقي المتهمين.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2314 لسنة 2018 ميلاديًا، إداري قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وانتدبت النيابة خبير أثري لمعرفة مدى أثرية القطع المضبوطة.