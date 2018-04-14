بالفيديو| أول ظهور للأسد بعد تعرض بلاده لـ"العدوان الثلاثي"

نشرت الرئاسة السورية، مقطع فيديو، عبر موقع "تويتر"، يوضح أول ظهور للرئيس السوري بشار الأسد، بعد تعرض بلاده للعدوان الثلاثي من جانب دول أمريكا، بريطانيا، وفرنسا.

وعلقت الرئاسة السورية، على الفيديو، قائلة: "صباح الصمود".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.