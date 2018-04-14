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الوطن

السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بمركز بركة السبع في المنوفية

اليوم PM 07:08
كتب: محمود الحصري
السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بمركز بركة السبع في المنوفية

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء، بمحافظة المنوفية، اليوم، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية الدبابية بمركز بركة السبع.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الدبابية بمركز بركة السبع.

وانتقلت سيارتين مطافي برئاسة النقيب محمد الوزير، وجرى السيطرة على الحريق الذي نشب في مزرعة على مساحة ٢٥٠ مترًا، وجرى إنقاذ ٢٠٠٠ دجاجة، عمر ٣٥ يوم، ونفوق ٥٠٠ دجاجة، دون إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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