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الوطن

عبدالغفار: معهد إعداد القادة معني بمهمة تأهيل الطلاب وهيئات التدريس

منذ 16 دقيقة
كتب: الوطن
عبدالغفار: معهد إعداد القادة معني بمهمة تأهيل الطلاب وهيئات التدريس

خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن معهد إعداد القادة هو أكبر صرح طلابي لتجمع طلاب الجامعات المصرية، وهو الأقدم بين المنشآت التعليمية، إذ أنه أنشئ عام 1919.

وأضاف عبدالغفار، خلال حفل افتتاح المعهد، الذي حضره عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، أن المعهد سيشهد مكانة كبيرة في تأهيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المدى القريب.

وأكد أن خطة تطوير المعهد، جاءت حرصا على الارتقاء بالدور الذى يقوم به فى دعم النشاط الطلابي، وتنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن الجامعات تعد المكان المناسب لاكتشاف قادة المستقبل والمتميزين فى كل مجال، لدعمهم وتوفير الفرصة لهم للارتقاء بمواهبهم فى الرياضة والفنون والعلوم على حد سواء.

ووجه الشكر لشركة تواصل، إحدى شركات مجموعة فالكون، على مشاركتها في تنظيم افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان، لافتا إلى أن المعهد كان غير قادرا على القيام بمهامه في السنوات الأخيرة بعد توقف العمل به منذ عام 2011.

وأشار وزير التعليم العالي إلى، أن الوزارة أعدت خطة لتطوير وإعادة هيكلة البنية التحتيه للمعهد، بالتعاون مع الجامعات المصرية والمجتمع المدني، بتكلفة وصلت إلى 30 مليون جنيه.

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