اللواء الغباري: ما يحدث بين الغرب وروسيا في سوريا "تمثيلية"

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الإنجليز لديهم تاريخ أسود مع الشرق الأوسط بصفة عامة، موضحًا أن القوات الروسية طلبت من سوريا عدم التقدم حتى حلب ولا تتقدم حتى محافظة "إدلب".

وأضاف الغباري خلال استضافته ببرنامج "بين السطور"، والمذاع على قناة "أون لايف"، أن الجيش السوري قدراته العسكرية تزيد في الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى قيام القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية بتدمير عدد من المعسكرات حتى لا تقوى شوكة القوات السورية.

وأكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن ما يحدث في سوريا من الغرب وروسيا هي "تمثلية" بينهم جميعا، موضحا أن خسارة روسيا في اتفاقية "سايكس بيكو 1" لن تتكرر في اتفاقية "سايكس بيكو 2" والدليل أنه عندما تقدم تنظيم "داعش" لريف الأزقية دخلت القوات الروسية لسوريا فورا.