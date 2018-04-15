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الوطن

مستشار الحكومة السورية: أمريكا ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مستشار الحكومة السورية: أمريكا ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط

عبد القادر عزوز

قال الدكتور عبدالقادر عزوز، مستشار مجلس الوزراء السوري، إنه أصبح واضحاً لدى جميع دول العالم النوايا المُبيتة للعدوان "الأمريكي البريطاني الفرنسي" على الدولة السورية، والذي استبق بشكل واضح نتائج بعثة تقصى الحقائق بعد أن أعلنت الدولة السورية عن تجاوبها واستعدادها للتعاون، وتسهيل عمل بعثة تقصى الحقائق من أجل التثبت في حادثة "الكيماوي"، المزعومة في دوما.

وأضاف عزوز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الولايات المتحدة ضربت بتلك المسألة عرض الحائط وبمبادئ القانون الدولي في عدم استخدام القوة إلا في إطار الدفاع عن النفس، أو في تدابير الأمن الجماعي، مؤكدًا أن استهداف الغرب لسوريا يعتبر ضد روسيا أيضًا.

وأوضح أن الدولة السورية مستعدة لتأمين وتسهيل كل عمل والإجراءات اللوجيستية، والفنية وتأمين سلامة موظفي البعثة المتعلقة بتقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.

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