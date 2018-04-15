القرموطي: "لو عندنا حقوقيين مش بياخدوا إكراميات كان بوش اتسجن"

أدان الإعلامي جابر القرموطي، العدوان الثلاثي الغاشم الذي استهدف الدولة السورية، من قِبل أمريكا، بريطانيا، وفرنسا.

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن ما يحدث في سوريا هذه الأيام، مشابه لما حدث في العراق قبل 15 عامًا، عندما اشترك كل من الرئيس الأمريكي الأسبق جوروج بوش الابن، توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وكولن باول المتحدث الأسبق باسم الخارجية الأمريكية في التحريض على تدمير العراق بدعوى امتلاك نظامها البعثي لأسلحة دمار شامل.

وأضاف القرموطي: "لو عندنا حقوقيين مش بياخدوا إكراميات من أحد كان بوش اتسجن".

وتابع: "الجناة الثلاثة اعترفوا أن العراق لم يكن يملك أسلحة دمار شامل"، مستطردًا: "ولا كان عندها بلاص جبنة".