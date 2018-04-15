عضو تيار الغد السوري عن العدوان الثلاثي: لا يهم المعارضة

قال الدكتور محمد شاكر، عضو تيار الغد السوري، إن الأزمة السورية قاربت على الوصول إلى حل أممي، مضيفًا: "يخطئ من يظن أن أي حل غير الحل السياسي، قد يؤدي إلى مصلحة السورية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الضربات العسكرية التي تعرضت لها سوريا لا تعني المعارضة السورية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحمي المدنيين، مشددًا على أهمية التزام الحل السياسي لإنهاء الأزمة.

وأردف أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية، لا علاقة لها بتطلعات السوريين، مشيرًا إلى أنها تريد تشكيل تحالف يعيد ربط بنية تحالف حلف الناتو، بعدما فشلت في أن تقود الغرب قبل 5 أعوام في مواجهة روسيا.