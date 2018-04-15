واشنطن: الأهداف الإيرانية والروسية لم تكن في قائمة ضرباتنا

قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، إن الصواريخ الأمريكية لم تضع أهدافا إيرانية أو روسية على القائمة التي أطلقت عليها 105 صواريخ من نوع "كروز"، استهدفت من خلالها منشآت ومراكز بحوث تصنيع الأسلحة الكيمياوية التابعة للحكومة السورية.

وحسبما ذكرت فضائية "العربية"، عبر موقعها على الإنترنت، فإن أحد المسؤولين الأمريكيين قال إن الهدف من هذه الضربات كان محدودا باستهداف مراكز تصنيع وتخزين تلك الأسلحة، بحيث تشل قدرة النظام على استخدامها مرة أخرى.

واعترف الجنرال ماكنزي في إيجاز آخر من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن النظام السوري لا يزال يحتفظ ببقايا أسلحة كيمياوية، لكن استهدافها كان سيؤدي إلى قتل مدنيين نظرا لمواقع هذه المراكز وهي في مناطق آهلة بالسكان.

وتعرضت سوريا لعدوان ثلاثي، فجر أمس السبت، من قبل أمريكا، بريطانيا، وفرنسا، بدعوى امتلاك جيشها أسلحة كيماوية يستخدمها ضد المدنيين.