ردا على العدوان الثلاثي.. القرموطي يطالب بمحاكمة "ترامب وماكرون وماي"

أدان الإعلامي جابر القرموطي، ما تعرضت له سوريا، في الساعات الأولى، من صباح السبت، واصفًا إياه بأنه مطابق لما حدث للعراق قبل 15 عاما، حيث تعرض للتدمير والغزو بدعوى امتلاكها أسلحة دمار شامل.

وطالب القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، بمحاكمة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بسبب تحريضهم واشتراكهم في الضربة العسكرية ضد سوريا، بدعوى امتلاك حكومتها أسلحة كيماوية تستخدمها ضد المدنيين.