تسجيل الدخول

الوطن

أمين "الناتو": جميع أعضاء الحلف أيدوا الضربة الثلاثية في سوريا

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
أمين "الناتو": جميع أعضاء الحلف أيدوا الضربة الثلاثية في سوريا

حلف شمال الأطلسي "الناتو"-صورة أرشيفية

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن جميع أعضاء الناتو عبّروا عن دعمهم الكامل للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا، مؤكدين عدم وجود بديل آخر.

وفي حوار مع "الأناضول" ببروكسل، قبيل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى تركيا، غدا، أضاف ستولتنبرج، أن الدول الثلاث أعلمت أعضاء الحلف بخصوص الضربة العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ونوه بأن الدول الثلاث، أكدت أن المعلومات التي حصلت عليها تظهر أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيميائي الفظيع الذي استهدف المدنيين في دوما.

وأشار ستولتنبرج، إلى أن الدول الثلاث قالت بشكل واضح، إن ضرباتها اقتصرت فقط على المؤسسات التي تمنح دمشق القدرة على إنتاج واستعمال السلاح الكيميائي.

واعتبر أن الضربة العسكرية أظهرت بشكل واضح أن المجتمع الدولي لن يلتزم الصمت تجاه استخدام السلاح الكيميائي.

وفي سياق آخر، قال ستولتنبرج إن البنية التحتية التي وفرتها تركيا في الأماكن القريبة من حدود العراق وسوريا، لعبت دورا محوريا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن تركيا قدمت إسهاما كبيرا لجهود أعضاء الناتو والتحالف الدولي ضد داعش، وتولت دورا مهما جدا في الموضوع.

وقال إن الناتو يشعر بالامتنان للشفافية التي تمتعت بها تركيا بخصوص عملية غصن الزيتون، مضيفا أن تركيا أعلمت الناتو عدة مرات بخصوص البعد العسكري للعملية، وبشأن المساعدات الإنسانية.

ودعا ستولتنبرج جميع أعضاء الحلف لتقديم دعم أكبر لتركيا، على حد تعبيره.

أخبار متعلقة

بريطانيا: لا يوجد مقترحات بهجمات مستقبلية على سوريا

بريطانيا: لا يوجد مقترحات بهجمات مستقبلية على سوريا
أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الضربة العسكرية ضد سوريا

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الضربة العسكرية ضد سوريا
معارض سوري: أؤيد الضربات على سوريا لأن موسكو تحمي الأسد

معارض سوري: أؤيد الضربات على سوريا لأن موسكو تحمي الأسد
مايك بنس عن الضربة الثلاثية في سوريا: لن نتسامح مع الهجمات الكيماوية

مايك بنس عن الضربة الثلاثية في سوريا: لن نتسامح مع الهجمات الكيماوية
انقسام في دول الأمريكتين بشأن "العدوان الثلاثي" على سوريا

انقسام في دول الأمريكتين بشأن "العدوان الثلاثي" على سوريا

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

بالصور| لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد تزور زراعة كفر الشيخ

بالصور| لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد تزور زراعة كفر الشيخ

رئيس جامعة دمنهور يلقي محاضرة في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء

رئيس جامعة دمنهور يلقي محاضرة في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء

مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها في حريق شقتها بالبحيرة

مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها في حريق شقتها بالبحيرة

إحباط تهريب 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

إحباط تهريب 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل "من حيث المبدأ"

البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل "من حيث المبدأ"

اختيارات الوطن

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

قطط عابدين فى أيدى «أمينة»

قطط عابدين فى أيدى «أمينة»

هذا العام لن نشترى فانوس رمضان.. كفاية عليك «كُتيب»

هذا العام لن نشترى فانوس رمضان.. كفاية عليك «كُتيب»

الأكثر قراءة

عاجل