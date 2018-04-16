بالصور| محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الثانية من مشروع هضبة أم السيد

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع هضبة أم السيد التي تضمن ربط الهضبة بمنطقة السوق التجاري القديم، وطريق السلام، إضافة إلى رصف وإنارة وإقامة أماكن جلوس، وشاشة عرض ومسرح وأماكن لتغيير الملابس، لتكون متنفسا جديدا وكمزار ترفيهي وسياحي.

وطالب فودة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، موضحا أن "هذه التطويرات تهدف في الأساس لحماية هضبة أم السيد من الانهيار، وحماية استثمارات سياحية تقدر بالمليارات كانت معرضة لخطر"، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب هي المسؤولة عن التنفيذ بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التطوير والحماية تتم على أساس علمي عقب دراسة من قبل مكاتب استشارية متخصصة.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، والتي سيتم الانتهاء منه والافتتاح رسميا في احتفالات المحافظة بتحرير سيناء بنهاية الشهر الجاري.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري فؤاد توفيق.