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الوطن

مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

اليوم AM 02:56
كتب: شريف سليمان
مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

مايكل سامي

قال مُدون يُدعى مايكل سامي، إنه توجه إلى أحد المحال ليشتري فانوس رمضان، بمناسبة اقتراب الشهر الكريم، إلا أن مالكة المحل أصرت على إعطائه الفانوس بالمجان، بعدما علمت أنه مسيحي الديانة. 

وكتب سامي، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أول مسيحي في مصر يشتري فانوس رمضان السنادي، لقيت نوع بـ75 جنيها، وآخر بـ15 جنيها، واخترت الأخير، وجيت أحاسب، فالست شافت في إيدي الصليب راحت قالت لي محدش هايقدر يفرقنا أبدا.. والمصحف مانا واخدة تمنه".

وأضاف: "قولتلها ميصحش يا حاجة، قالتلي أبدا كل سنة وإنت طيب يابني". 

واختتم حديثه مازحًا: "خدته ومشيت وأنا زعلان إني مخترتش أبو 75". 

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