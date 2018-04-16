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الوطن

"الأزهر": يجوز شراء شهادة أمان كصدقة لرب أسرة للتأمين على حياته

منذ 49 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الأزهر": يجوز شراء شهادة أمان كصدقة لرب أسرة للتأمين على حياته

شهادة أمان

قال الشيخ أحمد المالكي الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إن الصدقات لها فضل عظيم ولها ثواب كبير، وأن الرسول عليه الصلاة السلام، قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، والله ذكر الصدقة في أكثر من موضع في القرآن الكريم.

وأضاف المالكي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن شهادة أمان أجازتها دار الافتاء المصرية، ويجوز شراء شهادة أمان كصدقة لرب أسرة للتأمين على حياته.

وأكد المالكي، أن للصدقات والزكاة فلسفة، والرسول قال "اغنوا الفقير"، أي إغنائه العمر كله، وشهادة أمان تقوم هذا المقام، وهذا من القربات والطاعة، وهي من أعمال المعروف.

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