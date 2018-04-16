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الوطن

السيسي يشهد فعاليات التدريب الختامي لـ"درع الخليج"

منذ 9 دقيقة
كتب: مروة عبد الله
السيسي يشهد فعاليات التدريب الختامي لـ"درع الخليج"

السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم تنفيذ المرحلة النهائية للتدريب "درع الخليج المشترك" والتي تشترك فيها عناصر من قوات عدد من دول الخليج المشاركة.

وتشارك مصر في جميع الفعاليات بعناصر من قواتها المشاركة من الأسلحة المختلفة من بينها طائرات "اف 16" المصرية وعناصر من الصاعقة والمظلات والصاعقة البحرية.

وتدريب درع الخليج، يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، والتي تعكس القدرة العالية للتدريب والتفاهم المشترك بين قوات الدول المشاركة وأهمية هذه التدريبات التي تعكس مدي قدوة وكفاءه الأداء المنظبظ والمتميز للمقاتل المصري.

يذاع الحدث على الهواء مباشرة في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، و1 ظهرًا بتوقيت السعودية.

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