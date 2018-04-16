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الوطن

البحر الأحمر: الانتهاء من "تحلية مياه المجزر الآلي" بالشلاتين قريبا

منذ 3 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
البحر الأحمر: الانتهاء من "تحلية مياه المجزر الآلي" بالشلاتين قريبا

المحطة

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، العمل في محطة تحلية المياه للمجزر الآلي بالشلاتين، وهي عبارة عن محطة تحلية بطاقة 3000م3/يوم وخزان سعة 5000م3 ومأخذ بحري طاقة 20 ألف م3/يوم وذلك لاستيعاب التوسعات المستقبلية للمحطة بالإضافة إلى خط ناقل من مواسير بولي إيثلين عالي الكثافة قطر 400 مم بطول 5.2 كيلومتر، وغرف محابس، وسيتم الانتهاء منها قريبا.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن تنمية حلايب وشلاتين كلفت المليارات من الجنيهات جنيه خلال 4 سنوات لتطوير البنية التحتية، وإقامة العديد من المشروعات.

 

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