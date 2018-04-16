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الوطن

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: قرار ضرب سوريا مشروع ومبرر

منذ 34 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: قرار ضرب سوريا مشروع ومبرر

دونالد ترامب

علق ناثان تك، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على توجيه ضربات عسكرية لسوريا قائلا إن الحكومة الروسية استخدمت حق الفيتو ضد قرارات كانت ستحاسب نظام الأسد على استخدام السلاح الكيماوي، لذلك كان لا بد من اللجوء للخيار العسكري.

وأضاف "تك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن أمريكا قامت بتلك الضربات لمحاسبة نظام بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى إضعاف إمكانية هذا النظام على القيام بالمزيد على الهجمات الكيماوية على السوريين الأبرياء، موضحا أن استخدام هذا السلاح المحرم دوليا يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وتابع المتحدث، أنه كان لابد من هذا القرار، وكان قرارا مشروع ومبرر، موضحا أن المشروعية تعني تنفيذ القانون الدولي الذي ينص على عدم استخدام الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن روسيا عطلت كل القرارات السلمية والسياسية فلذلك تم استخدام الحل العسكري.

وأوضح أن قرار الضرب لم يكن قرارا فرديا ولكن بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، ولا يمكن مقارنته بالعمليات العسكرية السابقة، لأن أمريكا لم تقم بالإطاحة العسكرية بالنظام أو احتلال سوريا.

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