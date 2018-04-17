سيارة بمحيط مطرانية شبرا الخيمة تثير الفزع.. والعثور على سلاح ناري بها

أثارت سيارة متروكة بجوار مطرانية شبرا الخيمة، حالة من الفزع بين رواد الكنيسة والمنطقة، وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حولها، خشية وجود متفجرات بداخلها.

وفحصت القوات السيارة، وعثر بداخلها على فرد خرطوش، تم التحفظ عليها وحرر محضر باسم قائدها، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، بلاغا من الخدمات الأمنيه المعينة لتأمين مطرانية شبرا الخيمة، بتواجد سيارة بجوار الحواجز الحديدية للمطرانية، وغير معلوم مالكها.

أخطر خطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم عمل كردون أمني بالمنطقة، ومنع السيارات والمارة من الاقتراب، وبالفحص تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنيه رقم "ي س ع 916"، وأثناء تعقيم وفحص السيارة لرفعها من مكان توقفها عثر بالشنطة الخلفية للسيارة على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وأثناء ذلك حضر مالك السيارة ويدعى (ع.ف- 54 سنة- موظف)، وقدم تراخيص السيارة، واعترف بملكيته للسلاح الناري، وأقر بحيازته بقصد الدفاع عن النفس.

وقال إنه ترك السيارة بهذا المكان لحضوره جلسة بمحكمة شبرا الخيمة المجاورة للمطرانية، برفقة شقيقته.

تم التحفظ على السلاح الناري والسيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تنسيقا وإدارة الأمن الوطني بالقليوبية.