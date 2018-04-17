تسجيل الدخول

الوطن

سيارة بمحيط مطرانية شبرا الخيمة تثير الفزع.. والعثور على سلاح ناري بها

منذ 13 دقيقة
كتب: حسن صالح
سيارة بمحيط مطرانية شبرا الخيمة تثير الفزع.. والعثور على سلاح ناري بها

مديرية أمن القليوبية

أثارت سيارة متروكة بجوار مطرانية شبرا الخيمة، حالة من الفزع بين رواد الكنيسة والمنطقة، وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حولها، خشية وجود متفجرات بداخلها.

وفحصت القوات السيارة، وعثر بداخلها على فرد خرطوش، تم التحفظ عليها وحرر محضر باسم قائدها، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، بلاغا من الخدمات الأمنيه المعينة لتأمين مطرانية شبرا الخيمة، بتواجد سيارة بجوار الحواجز الحديدية للمطرانية، وغير معلوم مالكها.  

أخطر خطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم عمل كردون أمني بالمنطقة، ومنع السيارات والمارة من الاقتراب، وبالفحص تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنيه رقم "ي س ع 916"، وأثناء تعقيم وفحص السيارة لرفعها من مكان توقفها عثر بالشنطة الخلفية للسيارة على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وأثناء ذلك حضر مالك السيارة ويدعى (ع.ف- 54 سنة- موظف)، وقدم تراخيص السيارة، واعترف بملكيته للسلاح الناري، وأقر بحيازته بقصد الدفاع عن النفس.

وقال إنه ترك السيارة بهذا المكان لحضوره جلسة بمحكمة شبرا الخيمة المجاورة للمطرانية، برفقة شقيقته.

تم التحفظ على السلاح الناري والسيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تنسيقا وإدارة الأمن الوطني بالقليوبية.

أخبار متعلقة

تقنين أوضاع 166 كنيسة ومبنى خدمياً

تقنين أوضاع 166 كنيسة ومبنى خدمياً
الأمن يضبط 22 ويُخمد فتنة طائفية فى بنى سويف بسبب شائعة تحويل مبنى لـ«كنيسة»

الأمن يضبط 22 ويُخمد فتنة طائفية فى بنى سويف بسبب شائعة تحويل مبنى لـ«كنيسة»
رئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 102 كنيسة و64 مبنى خدمي

رئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 102 كنيسة و64 مبنى خدمي
بالصور| محافظ الإسكندرية يزور دير مارمينا لتفقد آثار حريق كنيسة "الشهداء"

بالصور| محافظ الإسكندرية يزور دير مارمينا لتفقد آثار حريق كنيسة "الشهداء"
مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم خارج كنيسة جنوب باكستان

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم خارج كنيسة جنوب باكستان

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

الأنبا إرميا: مواجهة الأفكار المتطرفة تحتاج إلى تكاتف الجميع

الأنبا إرميا: مواجهة الأفكار المتطرفة تحتاج إلى تكاتف الجميع

نهائيا.. "النواب" يوافق وقوفا على قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين"

نهائيا.. "النواب" يوافق وقوفا على قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين"

انطلاق المهرجان الثقافي الدولي للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

انطلاق المهرجان الثقافي الدولي للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

وكيل "إسكان النواب": البناء الموحد يعيد حق المواطن ويتيح استخراج الرخص

وكيل "إسكان النواب": البناء الموحد يعيد حق المواطن ويتيح استخراج الرخص

بيان عاجل للبرلمان بسبب إلغاء الارتفاعات السابقة للمباني في أسوان

بيان عاجل للبرلمان بسبب إلغاء الارتفاعات السابقة للمباني في أسوان

اختيارات الوطن

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

سوريا في 72 ساعة.. ضربة عسكرية ومباحثات دولية وصواريخ مجهولة

الأكثر قراءة

عاجل