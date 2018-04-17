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الوطن

"الداخلية" توجه قافلة طبية إلى أسيوط وتوقع الكشف على 253 حالة

منذ 2 دقيقة
كتب: محمد بركات
"الداخلية" توجه قافلة طبية إلى أسيوط وتوقع الكشف على 253 حالة

قوافل الداخلية في أسيوط

وجهت وزارة الداخلية، قافلة طبية لنطاق مركز شرطة صدفا بأسيوط على مدارة ثلاثة أيام، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها بناء جسور من الثقة بين رجل الشرطة والمواطنين.

ووجه قطاع الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، قافلة طبية مكبرة ضمت كافة التخصصات بالإضافة إلى صيدلية استهدفت "قريتي أولاد اليأس – البربا - مدينة صدفا" في  صدفا، وذلك على مدار ثلاثة أيام ابتداء من يوم الإثنين الموافق 16 أبريل الجاري، أسفرت في يومها الأول عن توقيع الكشف الطبي على عدد (253 حالة من المواطنين، 23 حالة من رجال الشرطة) وصرف العلاج اللازم لهم.

        

 

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