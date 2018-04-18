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الوطن

بالفيديو| صابر عبدالدايم: الطالب الباكستاني لم يُظلم وحصل على "جيد"

منذ 29 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| صابر عبدالدايم: الطالب الباكستاني لم يُظلم وحصل على "جيد"

وزير الأوقاف مع الباحث

قال الدكتور صابر عبدالدايم الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والمشرف على رسالة الطالب الباكستاني الذي تعرض لهجوم من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أثناء مناقشة رسالة ماجستير له بجامعة الزقازيق، إن الباحث أتى بالنص من شعر محمد إقبال المترجم وهو يحكي عن المفهوم السياسي الغربي للوطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المٌذاع عبر فضائية "المحور"، أن الباحث شرح هذا النص الذي ذكره محمد إقبال في شعره.

وأوضح عبدالدايم أنه تم إرسال الرسالة مطبوعة لجمعة قبل تاريخ مناقشتها بشهر كامل لمراجعتها.

وشدد عبدالدايم على أن الطالب الباكستاني لم يٌظلم وأنه حصل على الماجستير بتقدير جيد وهو ما يعتبر عدلا وليس فضلا وأنه كان سيتعرض للظلم لو حصل على تقدير مقبول.

 

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