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الوطن

موجز الظهيرة| تأجيل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما.. ونظر طعن أبو تريكة

منذ 21 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
موجز الظهيرة| تأجيل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما.. ونظر طعن أبو تريكة

أبو تريكة

تقدم "الوطن" موجزا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث صرحت مصادر سورية، بتأجيل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما بعد إطلاق نار في موقع الهجوم، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل عنها.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، أن قوات الجيش الثالث الميداني، داهمت عددًا من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، أسفرت عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعثر بحيازته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين، وكمية كبيرة من الذخائر، و6 خزائن بندقية آلية، وجهاز اتصال لاسلكي.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال نشرتها اليومية، درجات الحرارة على جميع المحافظات اليوم، وتتراوح على محافظات القاهرة والوجه البحري بين 34 و35 درجة مئوية،

بينما رفعت محكمة النقض جلسة نظر طعن أبو تريكة و1537 مدرجا آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية بعد سماع مرافعات المحامين.

 

 

عاجل تأجيل دخول مفتشي الكيماوي إلى دوما بعد إطلاق نار

بالصور الجيش يعلن القضاء على أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء

"الأرصاد" تنشر درجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات

رفع جلسة طعن أبو تريكة على إدراجه بقائمة الإرهابيين

الدولار يتراجع.. و17.66 جنيها الأعلى سعرا للشراء

الذهب يرتفع 3 جنيهات.. والعيار 21 بـ663 جنيها

مدبولي يكلف بتجهيز أراض لإنشاء 120 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 4 مدن

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