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الوطن

موجز الـ3 صباحا| نتنياهو: واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري

اليوم AM 03:12
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ3 صباحا| نتنياهو: واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري

نتنياهو

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيت أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن القناة العاشرة الإسرائيلية، أكدت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي كشف خلال اجتماع أمني أن واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري.

من جهة أخرى، كشف النجم اللبناني وائل جسار عن استعداده لطرح أغنية وطنية مصرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جسار لـ"الوطن" أن أغنيته الجديدة سيعمل على أن تدور حول الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي والإنجازات والمهام التي واجهها.

يذكر أن جسار أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بنادي الشمس.

 

وائل جسار لـ"الوطن": أحضر لأغنية وطنية مصرية لبدء فترة السيسي الجديدة

تعليق أسامة كمال على صعود "صلاح" لقبل نهائي أوروبا

عاجل رئيس وزراء إسرائيل: واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري

عاجل تحليق مكثف لطائرات التحالف قرب الحدود السورية العراقية

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