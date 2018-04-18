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الوطن

"المالية": خفض معدل البطالة من 13.5% لـ11.3% في نهاية ديسمبر 2017

منذ 10 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"المالية": خفض معدل البطالة من 13.5% لـ11.3% في نهاية ديسمبر 2017

عمال فى احد المصانه "ارشيفية"

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3%، خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، موضحا أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة فى حين، أنه ليس من الضروري أن تكون تلك العمالة مسجلة في التأمينات.

وذكر وزير المالية، في بيان، أن النجاح هو إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة، وأي نشاط اقتصادي الهدف منه إيجاد فرص عمل محترمة ومجزية إلى أقصى درجة ممكنة في مجال النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%.

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