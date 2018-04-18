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الوطن

"الوزراء" يوافق على قرض بـ168 مليون دولار لإنشاء 200 مدرسة يابانية

منذ 14 دقيقة
كتب: وائل سعد
"الوزراء" يوافق على قرض بـ168 مليون دولار لإنشاء 200 مدرسة يابانية

صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء وافق على قرار جمهوري لإقرار قرض موقع بين الوزارة ومؤسسة "الجايكا" بقيمة 168 مليون دولار، لإنشاء 200 مدرسة يابانية.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن فترة سداد القرض 20 عاما بفائدة 1%، مع فترة سماح 10 سنوات.

وأوضح أن هذا القرض سيوجه إلى تطوير المدارس اليابانية والمعامل الدراسية، مشيرا إلى أنه ستفتتح المدارس في سبتمبر المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الحكومة وافقت على التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى دور النشر للحصول على الكتب الأجنبية، مع تفويض مجلس الوزراء للحصول على الكتب الدراسية الأجنبية.

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