تسجيل الدخول

الوطن

"سكاي نيوز": قتيل وجرحى في انفجار استهدف رئيس الأركان الليبي

منذ 29 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"سكاي نيوز": قتيل وجرحى في انفجار استهدف رئيس الأركان الليبي

عبد الرازق الناظوري

لقي شخص مصرعه فيما جرح ثلاثة آخرون، يوم الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكب رئيس الأركان الليبي عبد الرزاق الناظوري بمنطقة سيدي خليفة شرقي بنغازي.

وأكد مصدر من مكتب رئيس الأركان الليبي، عدم إصابة الناظوري، وانتقاله إلى مدينة المرج شرقي بنغازي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بمكتب الحاكم العسكري في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن "الناظوري" كان في طريق عودته إلى مقر إقامته بمدينة المرج، مروراً بمنطقة سيدي خليفة حيث وقع الانفجار بالتزامن مع مرور موكبه.

ويشغل "الناظوري" بالإضافة لمنصبه في رئاسة أركان القوات المسلحة الليبية، منصب الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقي ليبيا وحتى بلدة بن جواد غربي الهلال النفطي بقرار من مجلس النواب الليبي.

فضلا عن ذلك، تم تكليف الناظوري من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لرئاسة الغرفة الأمنية المركزية المشتركة بمدينة بنغازي.

أخبار متعلقة
"سكاي نيوز": قتيل وجرحى في انفجار استهدف رئيس الأركان الليبي

"سكاي نيوز": قتيل وجرحى في انفجار استهدف رئيس الأركان الليبي
نجاة الفريق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال ببنغازي

نجاة الفريق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال ببنغازي
الجيش الليبي يدمر سيارة تضم عناصر إرهابية في درنة

الجيش الليبي يدمر سيارة تضم عناصر إرهابية في درنة
رئيس جهاز مكافحة الهجرة الليبي يتفقد مراكز الإيواء

رئيس جهاز مكافحة الهجرة الليبي يتفقد مراكز الإيواء
رئيس أركان الجيش الليبي يطلع حفتر "هاتفيا" على تجهيزات تحرير درنة

رئيس أركان الجيش الليبي يطلع حفتر "هاتفيا" على تجهيزات تحرير درنة

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

السلطات التركية ستطرد 3 آلاف عسكري

السلطات التركية ستطرد 3 آلاف عسكري

افتتاح معرض "أيادي مصرية" بالهناجر في اليوم العالمي للتراث

افتتاح معرض "أيادي مصرية" بالهناجر في اليوم العالمي للتراث

وزير الاتصالات يوافق على إنشاء مجمع تكنولوجي بجامعة المنيا

وزير الاتصالات يوافق على إنشاء مجمع تكنولوجي بجامعة المنيا

غدا.. تسليم شهادات المرحلة الأولى لدورة استراتيجيات الأمن القومي

غدا.. تسليم شهادات المرحلة الأولى لدورة استراتيجيات الأمن القومي

محافظ مطروح يلتقي وزيرة الاستثمار ورئيس مركز بحوث الصحراء

محافظ مطروح يلتقي وزيرة الاستثمار ورئيس مركز بحوث الصحراء

اختيارات الوطن

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأكثر قراءة

عاجل