"سكاي نيوز": قتيل وجرحى في انفجار استهدف رئيس الأركان الليبي

لقي شخص مصرعه فيما جرح ثلاثة آخرون، يوم الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكب رئيس الأركان الليبي عبد الرزاق الناظوري بمنطقة سيدي خليفة شرقي بنغازي.

وأكد مصدر من مكتب رئيس الأركان الليبي، عدم إصابة الناظوري، وانتقاله إلى مدينة المرج شرقي بنغازي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بمكتب الحاكم العسكري في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن "الناظوري" كان في طريق عودته إلى مقر إقامته بمدينة المرج، مروراً بمنطقة سيدي خليفة حيث وقع الانفجار بالتزامن مع مرور موكبه.

ويشغل "الناظوري" بالإضافة لمنصبه في رئاسة أركان القوات المسلحة الليبية، منصب الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقي ليبيا وحتى بلدة بن جواد غربي الهلال النفطي بقرار من مجلس النواب الليبي.

فضلا عن ذلك، تم تكليف الناظوري من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لرئاسة الغرفة الأمنية المركزية المشتركة بمدينة بنغازي.