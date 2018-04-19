"الفلاحين": مشروع المليون ونصف فدان هو العمود الفقري للاقتصاد القومي

قال المهندس عادل زيدان، أمين اللجنة الاقتصادية للنقابة العامة للفلاحين، إن مشروع المليون ونصف فدان سيكون العمود الفقري للاقتصاد المصري لأنه بادرة أمل جديدة للشباب في مصر.

وأضاف زيدان، خلال برنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، أن الشاب المصري عندما يتملك قطعة أرض، يشعر بأن هذه الأرض ملكه، وسيخاف على الوطن من أي ضرر يلحق به، لأنه سيؤثر على ملكه الذي ينتفع به.

وتابع: "لازم نلحق الشباب بتاعنا بقطعة أرض، لأن مشروع المليون ونصف فدان ده يعتبر مشروع تمكين وتوطين الشباب المصري، فبدلا من أن يخرج الشباب لميدان التحرير للتظاهر، سيخرج إلى أرضه لزراعتها".