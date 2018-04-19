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الوطن

عاجل| الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق "مستودع الغاز" في أسيوط

أمس PM 10:43
كتب: سعاد أحمد
عاجل| الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق "مستودع الغاز" في أسيوط

صورة أرشيفية

دفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط ومسؤولي الوحدات المحلية بـ9 سيارات أطفاء للتمكن من السيطرة على حريق مستودع أنابيب انفجر منذ قليل بمركز ابنوب بأسيوط .

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابنوب بورود بلاغ من غرفة عمليات المركز يفيد وقوع انفجار بمستودع أسطوانات بوتجاز بمدينة ابنوب أمام مدرسة الصنايع، وعدم قدرة قوات المطافئ للسيطرة على الوضع.

وناشدت الوحدة المحلية بمركز ابنوب غرفة عمليات المحافظة وقوات الحماية المدنية لإرسال سيارات إطفاء للسيطرة على الوضع بعد انتقال الحريق لخارج السور وامتداد السنة النيران للمنازل المجاورة وتم الدفع بـ9 سيارات وجارى السيطرة على الوضع.

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