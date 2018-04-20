القرموطي: إحالة الإعلامية انتصار الغريب للتحقيق بسبب مداخلتها معي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الإعلامية انتصار الغريب، أحيلت للتحقيق، بسبب مداخلتها الهاتفية معه، والتي قالت فيها إن تمثال الرئيس جمال عبدالناصر اختفى من بهو "ماسبيرو".

وانتقد القرموطي، ما تعرضت له الإعلامية خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، وقال: "هاتوا التمثال وخزوقوا بيها عنينا، ليه نلف وندور على بعض".

وأضاف أنها لا تستحق أن تُحال إلى التحقيق، مؤكدًا أن القضية ثقافية ولا علاقة لها بالسياسة.

وتابع: "لو إحنا استجبنا للمداخلات الهاتفية اللي بتجيلنا كل يوم، هتحولوا 50% من الموظفين للتحقيق زي ما حصل مع أستاذة انتصار".