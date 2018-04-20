محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم، مستشفى بني سويف العام، لتفقد مبنى العيادات الخارجية الجديد ضمن أعمال المرحلة الثانية من تطوير المستشفى والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة في يناير الماضي، حيث تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع التطوير للمستشفى والذي يتكون من مرحلتين في أكبر مشروع في قطاع الصحة يجري تنفيذه على أرض بني سويف.

وتابع المحافظ سير المنظومة الطبية بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمة الصحية بأقسامها، متفقدًا كل التخصصات مثل الباطنة والنساء والتوليد والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والعظام والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية.

وبحث المحافظ مع مسؤولي الصحة وطاقم المستشفى الطبي عدد من المقترحات والسبل لتحقيق أكبر استفادة من ممكنة من هذا الصرح الطبي الكبير ليكون إضافة قوية للخدمة الصحية بالمحافظة، وليكون مكونا رئيسيا ضمن المنظومة العلاجية والطبية ببني سويف، مؤكدا أهمية أن يتعاون الجميع من أجل تشغيل هذا المبنى بالكفاءة المطلوبة، وتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن يقدم المبنى أفضل خدمة.

كما شدد المحافظ على ضرروة الصيانة اليومية واللحظية لمكونات هذا المبنى لضمان استمراريته في تقديم خدمة صحية جيدة وبشكل حضاري، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير الخدمات الحيوية وفي مقدمتها الخدمة الصحية فيجب أن نحافظ على ثمار هذه الجهود من خلال التفاني في العمل والحفاظ على المبنى وتجهيزاته واتباع الأساليب وتعليمات الاستعمال والصيانة المتبعة في هذا الشأن.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور هاني همام مدير المستشفى، وبعض مسؤولي طاقم المستشفى الطبي والإداري وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأصدر الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق من مطلع العام الحالي قرارا بنقل تبعية المستشفى إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، ما آثار حالة من الغضب بين المواطنين في بني سويف، ودفع عدد كيبر منهم إلى تحريك دعاوى قضائية لوقف القرار.