تسجيل الدخول

الوطن

محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام

منذ 36 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم، مستشفى بني سويف العام، لتفقد مبنى العيادات الخارجية الجديد ضمن أعمال المرحلة الثانية من تطوير المستشفى والتي افتتحها  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة في يناير الماضي، حيث تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع التطوير للمستشفى والذي يتكون من مرحلتين في أكبر مشروع في قطاع الصحة يجري تنفيذه على أرض بني سويف.

وتابع المحافظ سير المنظومة الطبية بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمة الصحية بأقسامها، متفقدًا كل التخصصات مثل الباطنة والنساء والتوليد والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والعظام والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية.

وبحث المحافظ مع مسؤولي الصحة وطاقم المستشفى الطبي عدد من المقترحات والسبل لتحقيق أكبر استفادة من ممكنة من هذا الصرح الطبي الكبير ليكون إضافة قوية للخدمة الصحية بالمحافظة، وليكون مكونا رئيسيا ضمن المنظومة العلاجية والطبية ببني سويف، مؤكدا أهمية أن يتعاون الجميع من أجل تشغيل هذا المبنى بالكفاءة المطلوبة، وتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن يقدم المبنى أفضل خدمة.

 كما شدد المحافظ على ضرروة الصيانة اليومية واللحظية لمكونات هذا المبنى لضمان استمراريته في تقديم خدمة صحية جيدة وبشكل حضاري، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير الخدمات الحيوية وفي مقدمتها الخدمة الصحية فيجب أن نحافظ على ثمار هذه الجهود من خلال التفاني في العمل والحفاظ على المبنى وتجهيزاته واتباع الأساليب وتعليمات الاستعمال والصيانة المتبعة في هذا الشأن.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور هاني همام مدير المستشفى، وبعض مسؤولي طاقم المستشفى الطبي والإداري وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأصدر الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق من مطلع العام الحالي قرارا بنقل تبعية المستشفى إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، ما آثار حالة من الغضب بين المواطنين في بني سويف، ودفع عدد كيبر منهم إلى تحريك دعاوى قضائية لوقف القرار.

محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام
محافظ بني سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى العام

أخبار متعلقة

محافظ بني سويف يزور مصنع خميرة صيني يصدر إنتاجه لـ168 دولة

محافظ بني سويف يزور مصنع خميرة صيني يصدر إنتاجه لـ168 دولة
مطرانية بني سويف تعلن عن تنظيم دورة جديدة لكورسات المشورة الأسرية

مطرانية بني سويف تعلن عن تنظيم دورة جديدة لكورسات المشورة الأسرية
افتتاح ملاعب الاسكواش والهوكي بجامعة بني سويف

افتتاح ملاعب الاسكواش والهوكي بجامعة بني سويف
إزالة 500 حالة تعدٍ على الشوارع في جنوب بني سويف

إزالة 500 حالة تعدٍ على الشوارع في جنوب بني سويف
توريد 2300 طن قمح من المزارعين لصوامع بني سويف

توريد 2300 طن قمح من المزارعين لصوامع بني سويف
برلماني: وزير النقل وافق على ازدواج جزء من طريق "الفيوم - بني سويف"

برلماني: وزير النقل وافق على ازدواج جزء من طريق "الفيوم - بني سويف"
بدء فعاليات المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة بني سويف

بدء فعاليات المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين

رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي بني سويف"

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي بني سويف"

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

بث مباشر| وزير الأوقاف يتحدث عن "فضل الدفاع عن الأوطان" من "العريش"

بث مباشر| وزير الأوقاف يتحدث عن "فضل الدفاع عن الأوطان" من "العريش"

السكة الحديد: معدل تأخير قطارت الوجه القبلي 30 دقيقة و25 بالبحري

السكة الحديد: معدل تأخير قطارت الوجه القبلي 30 دقيقة و25 بالبحري

البنا يشكل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع كارت الفلاح

البنا يشكل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع كارت الفلاح

طارق قابيل يتلقى مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء

طارق قابيل يتلقى مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء

تنفيذ حملة إزالات بحدائق و6 أكتوبر الجديدة

تنفيذ حملة إزالات بحدائق و6 أكتوبر الجديدة

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل