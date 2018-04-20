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الوطن

رومانيا تقرر نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

منذ 29 دقيقة
كتب: أ ف ب
رومانيا تقرر نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

مدينة القدس الفلسطينية- صورة أرشيفية

أعلن ليفيو دراغنيا رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا أمس الخميس، أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة.

وقال دراغنيا على قناة "أنتينا 3" إنّ "القرار اتُخذ والإجراءات ستبدأ"، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة حول هذا المشروع.

ووفقا لزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت ليل الأربعاء "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس".

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، رفض المتحدث باسم الحكومة التعليق. وقد اعتمدت الحكومة هذه الوثيقة في غياب وزير الخارجية تيودور ميليسكانو الذي يزور تونس.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة بإعلانه في ديسمبر قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لتتخّذ جواتيمالا قرارا مشابها بعد بضعة أسابيع.

وقد تُصبح رومانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحذو حذو الولايات المتحدة، وكانت شائعات قد سرت في ديسمبر حول هذه النيّة.

وقال دراغنيا إنّ هذا القرار "له قيمة رمزية هائلة" لأنّ لإسرائيل "تأثيرا قويا على المستوى الدولي" و"قيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية".

وأضاف "أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا".

 

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