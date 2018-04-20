تسجيل الدخول

الوطن

الجمعة.. ندوة لمخرجي "سابع جار" على هامش فعاليات "القاهرة السينمائية"

منذ 43 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الجمعة.. ندوة لمخرجي "سابع جار" على هامش فعاليات "القاهرة السينمائية"

مخرجات مسلسل "سابع جار"

يقام على هامش فعاليات أيام القاهرة السينمائية، التى تنظمها سينما "زاوية"، ندوة مع مخرجي مسلسل "سابع جار"، وذلك يوم الجمعة المقبل، في سيماتك "مركز الفيلم البديل".

وبرغم أن سابع جار، المسلسل الأول لكل من هبة يسري وأيتن أمين ونادين خان، قد خلق حوارا اجتماعيا كبيرا حول التنميط ومفهوم المجتمع لأخلاقه وماهو المقبول وغير المقبول على الشاشة الصغيرة، الا ان هذا لم يؤثر سلبا على مشاهدته وتأثيره الجماهيري فأصبح المسلسل ظاهرة اجتماعية وأصبحت تعبيرات.

وأكد الحوار الإجتماعي المصاحب للمسلسل وهذا التأثير والنجاح أن الأعمال الدرامية اليوم أصبحت ميدانا للإبداع الفني والتأثير الإجتماعي شأنها شأن الأفلام السينمائية.

وشهدنا في السنوات القليلة الماضية توجها (وإن كان مازال في بدايته، متشككاً أوقات وداعماً أوقات أخرى) من القنوات التليفزيونية لعرض أعمال درامية أولى لمخرجات شابات ومخرجين شبان، كما رأينا العديد من المواهب الجديدة تظهر وتلمع في الدراما.

نستكشف من خلال حوار مع اثنتين من الثلاث مخرجات لمسلسل سابع جار كواليس صناعة المسلسل، كيف طوروه وماهي مراحل العمل؟ كيف يختلف إخراج الدراما التليفزيونية عن أعمالهم السابقة سواء كأفلام سينمائية روائية أو تسجيلية.. كما نستكشف أيضا رحلة تطوير عمل درامي والاتفاق مع القنوات التليفزيونية؟ كيف تعاملوا مع ردود الأفعال المختلفة.

أخبار متعلقة

"MAD Solutions" تشارك بـ 4 أفلام في أيام القاهرة السينمائية

"MAD Solutions" تشارك بـ 4 أفلام في أيام القاهرة السينمائية
الثلاثاء.. انطلاق أيام القاهرة السينمائية

الثلاثاء.. انطلاق أيام القاهرة السينمائية
اليوم.. انطلاق مهرجان أيام القاهرة السينمائية للفيلم العربي

اليوم.. انطلاق مهرجان أيام القاهرة السينمائية للفيلم العربي
السبت والأحد.. عرض "غزة سِرف كلوب" في أيام القاهرة السينمائية

السبت والأحد.. عرض "غزة سِرف كلوب" في أيام القاهرة السينمائية
​الليلة.. "النسور الصغيرة" يختتم مهرجان أيام القاهرة السينمائية

​الليلة.. "النسور الصغيرة" يختتم مهرجان أيام القاهرة السينمائية
"واجب" للمخرجة آن ماري جاسر يشارك في مهرجان أيام القاهرة السينمائية

"واجب" للمخرجة آن ماري جاسر يشارك في مهرجان أيام القاهرة السينمائية
تعرف على أماكن عرض فعاليات "أيام القاهرة السينمائية"

تعرف على أماكن عرض فعاليات "أيام القاهرة السينمائية"
10 أفلام وثائقية بثاني دورات مهرجان "أيام القاهرة السينمائية"

10 أفلام وثائقية بثاني دورات مهرجان "أيام القاهرة السينمائية"
"البحث عن أم كلثوم" يفتتح "أيام القاهرة السينمائية" في "الزمالك"

"البحث عن أم كلثوم" يفتتح "أيام القاهرة السينمائية" في "الزمالك"
تفاصيل البرنامج الموازي لمهرجان أيام القاهرة السينمائية

تفاصيل البرنامج الموازي لمهرجان أيام القاهرة السينمائية

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

مصرع عروسين بعد يوم واحد من زفافهما في حادث

مصرع عروسين بعد يوم واحد من زفافهما في حادث

ملك يقرر تغيير اسم بلاده

ملك يقرر تغيير اسم بلاده

على طريقة "صعيدي في الجامعة الأمريكية".. هنيدي يضع نفسه في مأزق جديد

على طريقة "صعيدي في الجامعة الأمريكية".. هنيدي يضع نفسه في مأزق جديد

أضرار الامتناع عن "التبول" لفترات طويلة

أضرار الامتناع عن "التبول" لفترات طويلة

تركي يصطاد بصنارته سمكة "سلور" عملاقة شمالي البلاد

تركي يصطاد بصنارته سمكة "سلور" عملاقة شمالي البلاد

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل