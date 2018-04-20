الجمعة.. ندوة لمخرجي "سابع جار" على هامش فعاليات "القاهرة السينمائية"

يقام على هامش فعاليات أيام القاهرة السينمائية، التى تنظمها سينما "زاوية"، ندوة مع مخرجي مسلسل "سابع جار"، وذلك يوم الجمعة المقبل، في سيماتك "مركز الفيلم البديل".

وبرغم أن سابع جار، المسلسل الأول لكل من هبة يسري وأيتن أمين ونادين خان، قد خلق حوارا اجتماعيا كبيرا حول التنميط ومفهوم المجتمع لأخلاقه وماهو المقبول وغير المقبول على الشاشة الصغيرة، الا ان هذا لم يؤثر سلبا على مشاهدته وتأثيره الجماهيري فأصبح المسلسل ظاهرة اجتماعية وأصبحت تعبيرات.

وأكد الحوار الإجتماعي المصاحب للمسلسل وهذا التأثير والنجاح أن الأعمال الدرامية اليوم أصبحت ميدانا للإبداع الفني والتأثير الإجتماعي شأنها شأن الأفلام السينمائية.

وشهدنا في السنوات القليلة الماضية توجها (وإن كان مازال في بدايته، متشككاً أوقات وداعماً أوقات أخرى) من القنوات التليفزيونية لعرض أعمال درامية أولى لمخرجات شابات ومخرجين شبان، كما رأينا العديد من المواهب الجديدة تظهر وتلمع في الدراما.

نستكشف من خلال حوار مع اثنتين من الثلاث مخرجات لمسلسل سابع جار كواليس صناعة المسلسل، كيف طوروه وماهي مراحل العمل؟ كيف يختلف إخراج الدراما التليفزيونية عن أعمالهم السابقة سواء كأفلام سينمائية روائية أو تسجيلية.. كما نستكشف أيضا رحلة تطوير عمل درامي والاتفاق مع القنوات التليفزيونية؟ كيف تعاملوا مع ردود الأفعال المختلفة.