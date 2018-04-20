إنشاء 8 محطات لتنقية مياه الشرب بمركز الداخلة في الوادي الجديد

قال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جري البدء في إنشاء 4 محطات تنقية مياه شاملة آبار الشرب بمناطق الامتداد العمراني بالمدينة، وقرية الجديدة، وقرية الأمان، وقرية غرب الموهوب، وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف إبراهيم، أنه جار العمل على إنشاء 4 محطات تنقية مياه أخرى بمناطق الشبابة، والقصر الإسلامية، وعين أبو عثمان، والجيزة بعزب القصر، وذلك بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مركز الداخلة، أن رئاسة المركز تستكمل أعمال خطة التنمية المحلية والتي تشمل أعمال رصف الطرق والكهرباء وتوصيل خطوط المياه الصرف والصحي.