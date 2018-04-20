هنية يدعو لمشاركة واسعة في "مسيرة العودة" بذكرى النكبة

دعا رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، الفلسطينيين إلى الاستعداد للمشاركة في المسيرة الكبرى في ذكرى النكبة الموافق 15 مايو المقبل، تجاه الحدود الفاصلة مع إسرائيل.

وقال هنية، في كلمة له أثناء مشاركته في "مسيرة العودة" اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل "استعدوا وتهيأوا للطوفان البشري على كل حدود فلسطين داخل الأرض المحتلة وخارجها في ذكرى النكبة"، وفقًا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وأضاف: "مسيرة العودة ستزيل الأسلاك والحدود لنعود إلى أرض فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن "تهديدات الاحتلال (إسرائيل) لن تخيف شعبنا بل تزيدنا قوة وحشد على الحدود".

وتابع: "مسيرة العودة تجاوزت الزمان والمكان وانتقلت إلى فضاء العزة والكرامة وتخطت مرحلة الردع؛ فلا أحد يمكن أن يردع أطفالنا".