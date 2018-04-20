حبس طالبة قتلت والدتها وشقيقها حرقا.. والتحريات: "الحوت الأزرق" بريء

قررت نيابة جنوب سوهاج، اليوم، حبس طالبة بتهمة إشعال النيران في منزل أسرتها بقرية الغنيمية بمركز البلينا، وقتل والدتها وشقيقها حرقا، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير الإدارة العامة لمباحث سوهاج، أن المتهمة "شاهيناز" 17 سنة، تعاني من أزمة نفسية، فضلا عن وجود خلافات مستمرة بينها وبين والدتها المجني عليها، ما دفعها للتخلص منها وارتكاب الجريمة.

ونفت التحريات والتحقيقات ما أُثير عن إقدام المتهمة على قتل والدتها بسبب تعليمات لعبة "الحوت الأزرق".

وكان الأجهزة الأمنية بسوهاج، تلقت، أمس الخميس، إخطارًا من مستشفى البلينا المركزي، بوصول جثتي أم وطفلها وبهما آثار حروق، وتبين قيام "شاهيناز. ع. ك"، 17 عاما طالبة، نجلة المجني عليها الأولى، بإشعال النيران في منزلها، وأسفر ذلك مصرع والدتها "شادية. م" 49 عاما ربة منزل وشقيقها محمد، 16 عاما طالب "معاق"، وإصابة شقيقها الآخر "طه" 9 سنوات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي صرحت بدفن جثتي المجنى عليهما، وأصدرت القرار المتقدم بحبس المتهمة.