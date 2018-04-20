"النقد الدولي": إجراءات مصر ساهمت في تحسين التصنيف الائتماني

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت بقوة في التحسن الملحوظ للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

وأضاف أزعور، في مؤتمر صحفي المعني بالمنطقة على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، اليوم، أن عملية إدارة السياسة النقدية هي عملية يجب أن تكون دقيقة وحذرة، ولهذا على البنك المركزي اعتماد الهدوء وإعطاء الثقة بالآليات المعتمدة، حتى أن العبارات المستعملة يمكن أن تكون عاملا مهما.

وأوضح أن إعادة هيكلة منظومة الدعم بنهاية 2019 هو إحدى آليات إدارة الاقتصاد الكلي، حيث أن الهدف العام والأكبر هو إعادة توجيه الموارد للقطاعات التي تكون إنتاجيتها أكبر، حيث أثبتت الدراسات أن الإنفاق على الدعم اقتصاديا يساهم اجتماعيا بتعزيز أصحاب الدخل المرتفع.