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الوطن

حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات أصحاب السيارات في الموسكي

منذ 40 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات أصحاب السيارات في الموسكي

صورة أرشفية

قررت نيابة الموسكي حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات أصحاب السيارات المتوفقة في الشوارع عن طريق كسر زجاجها.

وتبين من التحريات، أن ضباط مباحث قسم شرطة الموسكي، تلقوا بلاغًا من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز، بقيام أحد الأشخاص بعرض إكسسورات هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وانتقل رجال مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "محمد.م" عاطل، وبحوزته 2000 "سكرينة" شاشة هاتف محمول، و1000 شاحن، 500 جراب، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات.

وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك محمد راضي عبد الخالق موظف، بأسلوب "كسر الزجاج"، عند وجوده أسفل عقار سكنه، بمنطقة 6 أكتوبر في الجيزة.

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