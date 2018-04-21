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الوطن

الحبس 15 يوما لصاحب مكتبة متهم بالتحرش بطفلة في المنيا

منذ 51 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
الحبس 15 يوما لصاحب مكتبة متهم بالتحرش بطفلة في المنيا

صوره ارشيفية

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب مُحافظة المنيا، تحت إشراف المُستشار أحمد الفولي، المُحامي العامة لنيابات جنوب، اليوم، حبس صاحب مكتبة 15 يومًا؛ لاتهامه بالتحرش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ5 سنوات.

وتلقى مُدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المُنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من "م. أ"، 48 عامًا، اتهم فيه "ك. ج"، 42 عامًا، صاحب مكتبة أدوات مدرسية، بالتحرش جنسيًا بطفلته "أ"، 5 سنوات، خلال شرائها بعض المُتطلبات المدرسية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

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