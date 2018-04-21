الصيادلة: إغلاق الحجز بدورة استراتيجيات الأمن القومي بأكاديمية ناصر

أعلنت نقابة الصيادلة، عن غلق باب الحجز بالمرحلة الثانية لدورة استراتيجيات الأمن القومي، والتى تقام تحت رعاية النقيب الدكتور محيي الدين عبيد، وذلك بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ومن المقرر أن تُقام الدورة على مدار ٤ أيام، بواقع يومن كل أسبوع، حيث تبدأ من العاشرة صباحا وحتي السادسة مساء أيام "الأحد والاثنين" ٢٩ و٣٠ أبريل الجاري، و٦ و٧ مايو المقبل.

وكانت نقابة الصيادلة، احتفلت، أمس، بتخريج وتسليم شهادات الدفعة الأولى من الأكاديمية، بحضور مديرها، اللواء أركان حرب صفوت صادق الديب.