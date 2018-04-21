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الوطن

بلاغ ضد أمين شرطة لاتهامه بالاعتداء على معلمين في المنيا

منذ 24 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
بلاغ ضد أمين شرطة لاتهامه بالاعتداء على معلمين في المنيا

مدير امن المنيا

حرر3 مدرسين في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، محضر شرطة، اتهموا فيه أمين شرطة، بالتعد عليهم بالسب والشتم، فيما نفى الأخير الاتهامات، مؤكدًا أنها كيدية لسابقة شكوتهم لمنع نجله من الذهاب إلى رحلة مدرسية.

تلقى مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغًا من كل من: "ز. م"، 31 سنة، و"ش. أ"، 38 سنة، و"أ. خ"، 43 سنة، معلمين في إحدى المدارس، اتهموا فيه "ج. م. أ"، 41 سنة، أمين شرطة، بالتعد عليهم بالسب والشتم.

وجرى ضبط أمين الشرطة، وأنكر كافة الاتهامات، وأكد أنها كيدية لسابقة تقدمه بشكوى ضد المعلمين الثلاثة في النيابة الإدارية لمنع والده من الالتحاق برحلة مدرسية، وأنهم اتهمه لإجباره على التنازل.

حرر محضر حمل رقم 1704 لسنة 2018 إداري، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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